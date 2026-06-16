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Mondiali, Trump rompe protocollo? “Presidente consegnerà coppa ai campioni”

(Adnkronos) –
Donald Trump ‘rompe’ il protocollo dei Mondiali e si prepara a diventare… campione del mondo. Come riportato da talkSport, il presidente degli Stati Uniti sarà autorizzato dalla Fifa e dal presidente Gianni Infantino a sollevare il trofeo ‘insieme’ alla squadra vincitrice. Una novità storica ma… solo parziale, visto che Trump aveva fatto lo stesso anche l’anno scorso durante il Mondiale per club organizzato dalla Fifa in America. 

Secondo le indiscrezioni dell’emittente britannica, il 19 luglio 2026 il presidente degli Stati Uniti d’America consegnerà il trofeo ai campioni del mondo al MetLife Stadium di New York. Accanto a lui ci sarà il numero uno della Fifa Gianni Infantino, suo grande amico, oltre ai presidenti di Messico e Canada, gli altri due Paesi organizzatori del torneo 

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