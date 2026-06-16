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16 Giu 2026 Offerte di lavoro, 134 opportunità dai Centri per l’Impiego
Cronaca

Offerte di lavoro, 134 opportunità dai Centri per l’Impiego

Tra le offerte della settimana, una particolare: addetto alla gestione di un maneggio

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Sono 134 le offerte di lavoro publicate questa settimana sul sito della Provincia di Cremona, 55 presso la sede di Cremona, le altre prsso i CPI di Crema, Soresina e Casalmaggiore.

Tra le opportunità più particolari, si segnala un centro ippico che ricerca un adetto alla gestione scuderia e cura cavalli per maneggio vicinanze Cremona, che si occupi della cura quotidiana dei cavalli (alimentazione, pulizia box), grooming e preparazione dei cavalli per le attività del maneggio, controllo dello stato di salute degli animali. e altre attività connesse.

Contabili e commessi sono come sempre le figure più ricercate.

SCARICA QUI LE OFFERTE DI LAVORO

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