Offerte di lavoro, 134 opportunità dai Centri per l’Impiego

Sono 134 le offerte di lavoro publicate questa settimana sul sito della Provincia di Cremona, 55 presso la sede di Cremona, le altre prsso i CPI di Crema, Soresina e Casalmaggiore.

Tra le opportunità più particolari, si segnala un centro ippico che ricerca un adetto alla gestione scuderia e cura cavalli per maneggio vicinanze Cremona, che si occupi della cura quotidiana dei cavalli (alimentazione, pulizia box), grooming e preparazione dei cavalli per le attività del maneggio, controllo dello stato di salute degli animali. e altre attività connesse.

Contabili e commessi sono come sempre le figure più ricercate.

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