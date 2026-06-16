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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 16/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – Nella quindicesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Francesco Nittolo e Matteo Cantile di Spietata Sartoria e Antonio Noto, di Noto Sondaggi, per un confronto su due mondi apparentemente lontani, ma uniti dallo stesso principio: la comunicazione non passa soltanto dalle parole, comunicare significa lasciare un’impressione. Passa anche da ciò che indossiamo, un abito parla prima di noi. E in un mondo dove i social accelerano ogni messaggio e l’informazione viaggia sempre più velocemente, resta una certezza: non vince chi comunica di più, vince chi riesce a farsi capire. Per questo, anche un sondaggio non è semplicemente una fotografia della realtà, ma uno strumento per comprenderla e costruire strategie efficaci.
col3/azn

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