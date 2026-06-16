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Sabato il Palermo Pride, Ferrandelli “Il Comune sarà presente”

PALERMO (ITALPRESS) – “Come ogni anno il Comune di Palermo sarà presente, come ogni anno non solo riconfermiamo la volontà di esserci ma rivendichiamo Palermo come città dei diritti: questa diventa un’occasione per confermare che l’amministrazione comunale sarà sempre in piazza al fianco di chi reclama più diritti e più libertà. Il Pride è proprio la festa della libertà e delle diversità: guai a pensare che all’interno di una simile iniziativa si possa mettere un cappello politico o il bavaglio rispetto a un pensiero”. Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo, a margine della conferenza stampa di presentazione del Pride che si terrà nel capoluogo siciliano sabato 20 giugno.

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