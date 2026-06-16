Ultime News

16 Giu 2026 “Filo d’Estate – Preludio”: sei serate gratuite tra teatro e improvvisazione
16 Giu 2026 Cottarelli: “Candidarmi a sindaco di Milano? Ci penserei”
16 Giu 2026 Tre etti di marijuana nascosti in casa: 42enne denunciato per spaccio
16 Giu 2026 Manifesto pro-vita, Portesani si offre per fare da mediatore tra le parti
16 Giu 2026 Zis, la Lombardia accelera: quattro candidature nella prima call. Cremona guida l’asse agroalimentare
Video Pillole

Sabotarono l’alta velocità, smantellata cellula terrorista anarchica: 7 arresti

ROMA (ITALPRESS) – Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. I medici della Digos di Roma, insieme alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno smantellato una cellula anarco-insurrezionalista radicata nella Capitale e legata a gruppi simili a Bologna, Forlì-Cesena, Milano e Napoli. Su richiesta della Procura di Roma, il Gip ha emesso sette misure cautelari: 5 persone sono finite in carcere e 2 agli arresti domiciliari, tutte accusate di associazione con finalità di terrorismo ed eversione. L’indagine ha fatto luce sul grave sabotaggio dello scorso 14 febbraio contro la linea ferroviaria dell’Alta Velocità Roma-Firenze. Due degli arrestati sono infatti accusati di aver piazzato ordigni esplosivi rudimentali ma efficaci, provocando il blocco della circolazione e danni all’infrastruttura per 455 mila euro. L’attacco, insieme a un altro tentato sulla Roma-Napoli, era stato rivendicato sul sito ispiraazione.noblogs.org in concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, con messaggi antimilitaristi.

pc/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...