Sicurezza, Massucci (Questura Roma): “Dalle periferie passa quella della collettività”

(Adnkronos) – “Il concetto di sicurezza urbana è un approccio in continua evoluzione, anche grazie a interventi governativi che mirano a correggere strutturalmente le cause dell’insicurezza”. Lo ha detto Roberto Massucci, questore di Roma, intervenendo al convegno “Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro”, promosso nella Capitale dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall’Ordine degli Architetti Ppc di Roma e provincia e dedicato al contributo di istituzioni, professionisti e imprese per la sicurezza delle città. Secondo Massucci, il tema della sicurezza richiede un approccio integrato e il coinvolgimento di competenze diverse. “Le collaborazioni con gli ordini professionali, che apportano il proprio know-how tecnico, sono fondamentali”, ha sottolineato.

Il questore di Roma ha richiamato anche il rapporto tra qualità degli spazi urbani e comportamenti sociali. “La psicologia sociale ci insegna che l’ambiente impatta significativamente sul comportamento delle persone”, ha osservato, evidenziando il valore delle iniziative che favoriscono il confronto tra istituzioni e professionisti. “Queste iniziative di incontro ci permettono di mettere in campo quella che definisco una operazione di sartoria sociale: un filo che unisce azioni convergenti per rivedere la sicurezza sul territorio”, ha spiegato.

Per Massucci, l’attenzione alle aree più fragili rappresenta una condizione essenziale per migliorare la sicurezza complessiva della città. “Partire dalle periferie è la precondizione principale per la sicurezza di una grande collettività come quella romana”, ha affermato. “L’azione delle forze dell’ordine deve essere supportata da strategie di visione e correzione strutturale, attivando un percorso di miglioramento continuo per la sicurezza di tutti”, ha concluso.