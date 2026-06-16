Sicurezza, Rocchi (Architetti Roma): “Ricucitura urbana risposta a degrado e insicurezza”

(Adnkronos) – “La sicurezza sociale non è un evento fortuito, ma il prodotto di un sistema”. Lo ha detto Cristian Rocchi, presidente dell’Ordine degli Architetti Ppc di Roma e provincia, intervenendo al convegno ‘Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro’, promosso a Roma dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e dall’Ordine degli Architetti Ppc di Roma e provincia. Rocchi ha indicato nell’innovazione, nelle infrastrutture e nel partenariato pubblico-privato “l’antidoto necessario per contrastare l’insicurezza sociale”. Il presidente dell’Ordine degli Architetti ha ricordato che la categoria affronta questi temi da circa quindici anni, approfondendo il rapporto tra trasformazioni economiche, qualità urbana e sicurezza.

“Abbiamo affrontato il nesso tra degrado delle periferie e sicurezza, comprendendo come un sistema economico possa generare aree urbane totalmente scollate da servizi e infrastrutture, trasformandole in culle di illegalità”, ha spiegato. Per Rocchi la soluzione passa da una collaborazione tra professioni diverse. “L’unica soluzione è un lavoro congiunto tra tutte le professioni per attuare una ricucitura urbana. Solo riannettendo questi territori al tessuto cittadino, anziché abbandonarli, potremo davvero migliorare i nostri contesti urbani”.