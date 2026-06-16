Soncino, parte il Gallina ter: eletto il presidente del consiglio comunale più giovane d’Italia

Dopo il quasi plebiscito di qualche settimana fa e la rielezione di Gabriele Gallina per la terza volta a sindaco di Soncino, alla guida di una coalizione di centrodestra, lunedì sera si è riunita per la prima volta la nuova assise comunale, in una sala consiliare gremita di cittadini, come non capita spesso di vedere, ed in un clima di cordialità tra i consiglieri di maggioranza e minoranza, con tanto di saluto e ringraziamento da parte del riconfermato sindaco a tutti i consiglieri uscenti che non sono stati rieletti o che non si sono ripresentati.

Una seduta di insediamento caratterizzata da adempimenti formali, dalla convalida degli eletti, all’elezione della commissione elettorale, con momenti di ilarità circa l’interpretazione della parte relativa all’individuazione del membro di minoranza. Alla fine, in Commissione, i consiglieri Brizio, Ambrogi e Vanoli preferito per anzianità a Soldo, con Tinelli, Verdoliva e Lanzanova, membri supplenti.

Punto centrale della prima seduta, oltre al giuramento del sindaco Gallina con la fascia tricolore, la nomina della nuova giunta e dei consiglieri delegati, come già accaduto nella precedente consiliatura: vice sindaco e assessore a lavori pubblici, edilizia e urbanistica Fabio Fabemoli, assessora a patrimonio, ambiente e attività produttive Elvira Ambrogi, assessora a servizi sociali, turismo, commercio e pubblici servizi Federica Brizio, e al primo degli eletti Giuseppe Lanzanova, l’assessorato a bilancio, tributi e sport.

Quanto alle deleghe ai consiglieri, elemento caro al sindaco Gallina, per il quale tutti i consiglieri devono essere responsabilizzati e coinvolti nell’amministrazione, assente Giovanni Mazzetti, al quale va in continuità la delega all’agricoltura, l’istruzione va a Cristina Magarini, e altra conferma alla cultura per Roberta Tosetti, che prosegue nell’attività di promozione delle attività che si svolgono nel Borgo, impreziosito oltre che dalla presenza della Rocca Sforzesca, da un’imponente struttura museale (Museo della Rocca, Museo dei Combattenti e Reduci, Museo della Stampa – Centro Studi Stampatori Ebrei Soncino, Museo della Seta, Museo Civico Archeologico Aquaria, dei quali in passato avevamo scritto anche su questa testata ndr), un unicum tra i piccoli comuni non solo lombardi, ma in Italia.

A Federico Verdoliva, ventenne studente di giurisprudenza, che ha fatto il pieno di voti, e che rappresenta l’elemento di punta del rinnovamento del Carroccio nel territorio, alla seconda votazione è andata la presidenza del consiglio comunale. Ringraziando tutti, “il più giovane presidente di un consiglio comunale in Italia”, come lui stesso ha ricordato, ha sottolineato l’importanza di attenzionare e coinvolgere i giovani nei processi politici e amministrativi, ancor più negli Enti locali.

In provincia di Cremona c’è la più bassa incidenza di impegno dei giovani nelle amministrazioni pubbliche, un dato su cui riflettere, dice al termine del consiglio il neo presidente Verdoliva, dopo il caloroso abbraccio con la deputata soncinese Silvana Comaroli: “C’è grande soddisfazione e sono orgoglioso, di poter essere esempio per altri giovani amministratori”.

Da parte del sindaco Gabriele Gallina: “Operiamo in continuità con tanto entusiasmo, proseguendo i lavori già avviati e programmando i nuovi inseriti nel nostro programma”.

Per quanto riguarda le minoranze, presenti per la lista Polis, Ugo Vanoli e l’ex candidato sindaco Roberto Grazioli, che ha ricordato il ruolo di un’opposizione attenta, diligente, propositiva, chiedendo cooperazione sulle scelte, che devono essere improntate ad un metodo cooperativo. Per la lista Insieme, Vittore Soldo e Pierpaolo Tinelli.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2026-2028, nell’ambito del quale si inseriscono il completamento della ciclabile, l’intervento per il contenimento delle infestanti sulle Mura e soprattutto il completamento dell’asilo nido, oltre all’acquisto di automezzi, nello specifico, uno scuolabus, un trattore ed un piccolo autocarro e la formalizzazione della rinuncia al percepimento del gettone di presenza da parte del consigliere di minoranza Roberto Grazioli.

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