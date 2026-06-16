Suardo “Sfide economia per Piemonte sono innovazione e partecipazione al lavoro”





TORINO (ITALPRESS) – “Le sfide dell’economia regionale del Piemonte sono quelle del nostro Paese e dell’economia mondiale. L’economia piemontese è molto aperta con un ruolo significativo delle esportazioni e i grandi trend internazionali sono innanzitutto quello dell’innovazione, dove la fa da padrone il ruolo dell’intelligenza artificiale. Abbiamo fatto un’analisi di ciò che sta accadendo in Piemonte dal punto di vista della capacità di creare innovazione innanzitutto attraverso i brevetti, fatti dalle imprese e dai ricercatori. E poi ci sono gli investimenti delle imprese: l’anno scorso, in un contesto di modesta crescita dell’economia, ci sono stati comunque investimenti abbastanza significativi in tecnologia, oltre a investimenti anche nell’intelligenza artificiale. Quindi il primo tema è partecipazione all’innovazione e investimenti in innovazione”. Così il direttore regionale della Banca d’Italia, Lanfranco Suardo, alla presentazione del Rapporto annuale “L’economia del Piemonte” che si è svolta oggi a Torino.

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