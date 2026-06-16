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Tg Economia – 16/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trasporto aereo Ue, in arrivo più tutele per i passeggeri
– Assidipost-Federmanager, Alfano nuovo segretario generale. Palmieri presidente
– Optimum Asset Management, tre giorni di alta finanza e geopolitica a Rapallo
– Artigianato, nuove norme contro gli “abusivi”
sat/azn
– Trasporto aereo Ue, in arrivo più tutele per i passeggeri
– Assidipost-Federmanager, Alfano nuovo segretario generale. Palmieri presidente
– Optimum Asset Management, tre giorni di alta finanza e geopolitica a Rapallo
– Artigianato, nuove norme contro gli “abusivi”
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