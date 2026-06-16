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Tg News – 16/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Teheran: “Il blocco Usa dei porti è stato revocato”
– Trump al G7: “Mosca deve fare un accordo”
– Italiana muore in incidente in Grecia durante addio nubilato
– Ritrovato corpo della Prof uccisa dal nipote 17enne
– Inchiesta Urbanistica Milano, tutti assolti nella prima sentenza
– Ultimo rapporto Caritas: sempre più lavoratori poveri
– Milan, il nuovo allenatore è il portoghese Amorim
– IA e cybersicurezza, nasce il Security Operation Center di Liguria Digitale
– Previsioni 3B Meteo 17 Giugno
azn

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