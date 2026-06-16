Tg Sport – 16/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Mondiali 2026: notte di pareggi e forti tensioni sull’asse Usa-Iran

– Milan: ufficiale l’era Ruben Amorim, contratto fino al 2028

– Atalanta: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Dea

– Juventus: Carnevali stringe per Sorloth e punta Martinez o Oblak

– Napoli: Manna accelera per blindare la difesa, accordo per Gila

– Inter: assalto a Palestra per il dopo Dumfries, mirino su Curtis Jones

– MotoGP: il Motomondiale scalda i motori, nel weekend si corre a Brno

– La corsa a Wimbledon tra Sinner e il ritorno delle Williams

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