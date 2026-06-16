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Tg Sport – 16/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali 2026: notte di pareggi e forti tensioni sull’asse Usa-Iran
– Milan: ufficiale l’era Ruben Amorim, contratto fino al 2028
– Atalanta: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Dea
– Juventus: Carnevali stringe per Sorloth e punta Martinez o Oblak
– Napoli: Manna accelera per blindare la difesa, accordo per Gila
– Inter: assalto a Palestra per il dopo Dumfries, mirino su Curtis Jones
– MotoGP: il Motomondiale scalda i motori, nel weekend si corre a Brno
– La corsa a Wimbledon tra Sinner e il ritorno delle Williams
azn

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