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Torregiani (Subaru) “Uncharted rappresenta un’evoluzione per il marchio”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Non una rivoluzione, ma un’evoluzione per il marchio perché cambia l’attributo tecnico, da un power train a motore termico a power train elettrico. Ma i benefici al cliente finale come tenuta di strada, landing, piacere di guida e sicurezza sono esattamente gli stessi, solo in un formato tecnologico diverso”. Con queste parole Nicola Torregiani, presidente e CEO Subaru Italia e Subaru Benelux, riassume l’anima del nuovo arrivato in casa Subaru: Uncharted.
xh7/col3/mca3

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