Addio a Ece Irtem, morta a 35 anni la star turca: recitò al fianco di Can Yaman in ‘Mr. Wrong – Lezioni d’amore’

(Adnkronos) –

Lutto nel mondo della televisione turca: l’attrice Ece Irtem – nota al grande pubblico per aver interpretato Gizem Sezer nella popolare serie romantica ‘Mr. Wrong – Lezioni d’amore’ – è stata trovata senza vita lunedì 15 giugno nella sua abitazione nel quartiere di Kadıkoy, a Istanbul. Aveva appena compiuto 35 anni.

Secondo le informazioni diffuse dai media turchi, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un improvviso arresto cardiaco, anche se l’esatta dinamica della morte dovrà essere confermata dagli accertamenti medico-legali. La tragedia ha assunto contorni ancora più drammatici per il fatto che l’attrice aveva festeggiato il suo compleanno soltanto il giorno precedente, condividendo sui social un messaggio di ringraziamento rivolto ai fan.

Nata il 14 giugno 1991 a Sivas, nell’Anatolia centrale, Ece Irtem aveva mostrato fin da bambina una forte passione per il mondo dello spettacolo. Dopo la laurea presso il Dipartimento di Canto e Opera dell’Università di Yasar, aveva perfezionato la propria formazione artistica studiando recitazione al Centro Culturale Sadri Alısık, iniziando una carriera che l’avrebbe portata a diventare uno dei volti più apprezzati delle serie televisive turche. Il debutto sul piccolo schermo risale al 2014 con ‘Kacak Gelinler’, seguito da numerose partecipazioni in produzioni turche di successo come ‘O Hayat Benim’, ‘Paramparca’, ‘Yeni Gelin’ e ‘Payitaht Abdulhamid’. La consacrazione internazionale è arrivato nel 2020 grazie al ruolo di Gizem Sezer in ‘Mr. Wrong – Lezioni d’amore’, accanto a Can Yaman e Ozge Gurel. Successivamente ha preso parte a serie molto popolari come ‘Mahkum’, ‘Forbidden Fruit’ e ‘The Family’.

La notizia della sua morte ha suscitato una profonda ondata di commozione in Turchia e all’estero. Tra i primi a renderle omaggio è stato proprio Can Yaman, che ha condiviso sui social una fotografia che li ritraeva insieme sul set, accompagnandola con il simbolo di un cuore spezzato. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche da numerosi colleghi e amici del mondo dello spettacolo, che hanno ricordato il talento, la professionalità e la sensibilità umana dell’attrice. (di Paolo Martini)