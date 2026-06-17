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Incendio devasta appartamento in provincia di Trieste

MUGGIA (TRIESTE) (ITALPRESS) – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata del 16 giugno a Muggia (TS) per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via dei Meccanici.
Le fiamme hanno interessato l’intero alloggio. Le squadre intervenute hanno rapidamente domato il rogo, impedendone la propagazione agli appartamenti vicini. Tutti gli occupanti dello stabile erano già usciti autonomamente all’arrivo dei soccorritori.
Due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti dopo aver inalato fumo.
abr/gtr

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