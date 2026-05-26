In crescita le locazioni turistiche: in cinque anni oltre 1500 posti letto in più

Cresce il turismo a Cremona e di pari passo aumenta anche il numero delle strutture ricettive, con un boom particolare delle case vacanza. Proprio per fare chiarezza sugli obblighi normativi legati all’apertura e alla gestione delle attività, nella sala consigliare della Provincia di Cremona si è svolto un incontro informativo dedicato agli operatori del settore.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani, quindi l’intervento della Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, con le principali novità di settore e gli aggiornamenti di carattere normativo toccando aspetti che vanno da autorizzazione, comunicazioni e accoglienza turistica.

“C’è la necessità di fornire sempre un servizio più adeguato ai turisti che si fermano sul nostro territorio – spiega Mariani -. Restano sul territorio circa due giorni e sono numeri molto importanti, pertanto credo che sia altrettanto importante che il servizio che viene loro dato sia rispondente ai bisogni, e ai numeri che sono in crescita”.

Un settore il cui sviluppo è inoltre legato “in prospettiva al percorso in atto per il riconoscimento di Cremona città della cultura che coinvolge non solo la città ma tutto il territorio”, aggiunge Mariani.

Dal 2021 al 2025 il turismo nella provincia di Cremona ha registrato una crescita costante, segnando numeri record sia negli arrivi sia nei pernottamenti. Secondo i dati, seppur provvisori, relativi al 2025 dell’Ufficio statistica provinciale, negli ultimi cinque anni le strutture ricettive sono aumentate di 310 unità, con 1.516 posti letto in più.

A trainare il settore sono soprattutto le case e gli appartamenti vacanza, in forte espansione, insieme alle locazioni turistiche non imprenditoriali.

Nel 2025 gli arrivi hanno raggiunto quota 258.492, con un incremento dell’8% rispetto al 2024 e del 29% rispetto al 2016. Dopo il brusco calo del 2020, dovuto alla pandemia, il comparto ha recuperato rapidamente, superando anche i livelli pre-Covid. I turisti italiani che visitano Cremona sono il 64% del totale, ma cresce anche la presenza straniera, che sfiora il 36%.

Ancora più marcato l’aumento dei pernottamenti: nel 2025 sono stati 521.962, l’11% in più rispetto all’anno precedente e addirittura il 48% in più rispetto al 2016. Un dato che conferma non solo l’aumento dei visitatori, ma anche una permanenza media più lunga sul territorio.

Tra i principali Paesi di provenienza spicca la Cina, con il 14% delle presenze straniere, seguita da Germania e Francia. Significativi anche i flussi da Svizzera, Stati Uniti e Regno Unito. Numeri che testimoniano la crescente attrattività internazionale del territorio cremonese.

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