Cremona, al via “Un mercoledì al Parco Family Lab”

Primo appuntamento nella giornata di mercoledì 17 giugno della rassegna Un mercoledì al Parco Family Lab, un ricco programma di laboratori, giochi e attività gratuite rivolte a bambini, bambine e famiglie che animerà i giardini di piazza Roma e il Parco del Vecchio Passeggio sino alla fine di ottobre.

L’iniziativa è promossa dal Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona nell’ambito delle attività di HUG – Centro per le Famiglie e rappresenta uno degli esempi più concreti del lavoro di rete che il Centro sta sviluppando sul territorio per sostenere la genitorialità, promuovere occasioni di incontro e rafforzare i legami di comunità. La rassegna è infatti realizzata grazie alla collaborazione di numerose realtà del Terzo Settore e dell’associazionismo locale, tra cui le cooperative Meraki e Lae, Anffas Cremona, Auser, oltre alle altre organizzazioni e ai professionisti coinvolti nei singoli appuntamenti.

I laboratori si svolgeranno per altri due mercoledì consecutivi, sino al 1° luglio, nei giardini di piazza Roma, e riprenderanno dopo la pausa estiva, dal 16 settembre al 28 ottobre, al Parco del Vecchio Passeggio. Sono proposte attività pensate per bambini di tutte le età e le loro famiglie: giochi tradizionali, letture animate, laboratori creativi, percorsi di scoperta dello spazio urbano, attività circensi e momenti dedicati alla valorizzazione dei parchi cittadini come luoghi di incontro, socializzazione e partecipazione.

Tra gli appuntamenti in calendario figurano le gare con i carretti di una volta proposte da Energia Ludica, le esplorazioni urbane curate da CrArT- Cremona Arte e Turismo, i racconti animati di Valeria Bonaldi, le attività di danza aerea e circo di AREAS, i laboratori organizzati da Meraki, Lae e Anffas, i giochi intergenerazionali di Auser, le letture curate dalla libreria Timpetill e il laboratorio finale a cura della Compagnia dei Piccoli. Ad ogni appuntamento è presente il Centro per le Famiglie con uno spazio gioco dedicato ai bambini da 0 a 3 anni e ai loro genitori, offrendo occasioni di incontro, confronto e relazione tra genitori e figli.

La rassegna rappresenta inoltre un’importante occasione per fare ulteriormente conoscere alla cittadinanza il Centro per le Famiglie, servizio attivo dallo scorso anno grazie a finanziamenti regionali e nazionali, che opera in collaborazione con ATS Val Padana ed in rete con l’Azienda Sociale del Cremonese, Asst Cremona, Cooperativa Cosper, Consorzio Solco Cremona e altre realtà del territorio: un punto di riferimento per le famiglie dell’intero ambito cremonese, capace di mettere in connessione servizi, associazioni, gruppi informali e opportunità già presenti nella comunità. “La rassegna rappresenta una prima sperimentazione di una strategia più ampia che punta a valorizzare sempre di più i parchi e gli spazi pubblici cittadini come luoghi di socialità, partecipazione e benessere per la comunità – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Marina Della Giovanna – Le attività proposte non nascono dall’azione di un singolo soggetto, ma dalla collaborazione tra Comune e Terzo Settore: cooperative sociali, associazioni, volontari e realtà culturali che hanno scelto di mettere a disposizione competenze, esperienze e idee per costruire occasioni diffuse di incontro dedicate alle famiglie. Crediamo, infatti, che il sostegno alle famiglie passi anche dalla capacità di creare relazioni in luoghi di aggregazione accessibili a tutti”.

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