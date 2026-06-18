Reggio Emilia, investito da camion rifiuti mentre era in bici: morto 11enne

(Adnkronos) – Tragico incidente oggi a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto investito da un camion dei rifiuti mentre era in bici. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 e la dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale. Il minore era stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile.

“Con immenso dolore ho appreso della tragedia che ha colpito la nostra comunità poche ore fa: un bambino di soli undici anni ha perso la vita mentre era in bicicletta, investito da un camion per la raccolta dei rifiuti sulle nostre strade”, scrive in una nota il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari.

“Non ci sono parole che possano alleviare il vuoto lasciato dalla perdita di una vita così giovane. In attesa che vengano chiarite le dinamiche dell’accaduto, a nome dell’intera città, ho espresso pochi minuti fa le più sentite condoglianze alla famiglia, che allargo agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e amato questo ragazzo”, aggiunge il primo cittadino. “Si tratta di una tragedia che ci deve interrogare tutti, istituzioni e cittadini”, conclude Massari.