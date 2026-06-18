Ultime News

18 Giu 2026 Dal Politecnico alla Cattolica, le università cremonesi scalano la classifica mondiale
18 Giu 2026 Tentati furti ai danni di negozi e attività commerciali: due denunciati dalla Polizia di Stato
18 Giu 2026 Al via i corsi di primo soccorso per gli agenti della Polizia di Stato: focus su defibrillatore e manovre salvavita
18 Giu 2026 Cremona, in monopattino con coltello a scatto e droga: denunciato un 45enne
18 Giu 2026 Maturità, la prima prova: Pavese, Calabresi, i confini, l’Assemblea Costituente e la scienza di scrivere
Nazionali

Treni, rallentata tratta Napoli-Roma: linea danneggata e ritardi

(Adnkronos) –
Ritardi e disagi sulle linea ferroviaria Napoli-Roma. Oggi, giovedì 18 giugno, la circolazione sulla linea alta velocità è fortemente rallentata per danneggiamenti sulla tratta da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. I treni Alta Velocità, sottolinea il gruppo Fs, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. 

Dalle 8.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Napol è comunque in ripresa , dopo il danneggiamento dell’infrastruttura avvenuto alle 6.50 I tecnici di Rfi sono intervenuti tempestivamente per ripristinare la piena funzionalità della linea. Secondo quanto si apprende ci sarebbero stati cavi tagliati e un furto di cavi. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...