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Cronaca

A Cremona il convegno nazionale Aisam 2026, dedicato alle microalghe

Il quinto convegno nazionale sarà ospitato dal Polo di Cremona del Politecnico di Milano dal 22 al 24 giugno

Il politecnico di Cremona
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Il Polo di Cremona del Politecnico di Milano ospiterà Aisam 2026, un convegno nazionale organizzato dall’Associazione Italiana per lo Studio e le Applicazioni delle Microalghe che si terrà in Aula Magna Maffezzoni dal 22 al 24 giugno.

Il comitato organizzatore comprende il Politecnico di Milano, attraverso il gruppo della Fabbrica della Bioenergia, l’Università degli studi di Milano – Bicocca e l’Istituto Spallanzani.

Il convegno raggruppa una comunità multidisciplinare proveniente dal mondo della ricerca e dell’industria e discute i temi della biologia e fisiologia delle microalghe, delle applicazioni in ambiente, energia, agroindustria e salute, oltre ad analizzare gli aspetti tecnici, ingegneristici, commerciali e normativi, e le prospettive del settore produttivo.

Al centro del dibattito vi saranno le attività di ricerca fondamentale e applicata dedicate alla produzione e all’impiego industriale delle microalghe, con particolare attenzione alle innovazioni e alle prospettive di sviluppo del settore.

Si tratta di un evento multi-disciplinare, finalizzato a stabilire e rafforzare i legami e le collaborazioni trasversali fra ricerca e industria. Rappresenta un importante momento di confronto tra il mondo accademico e quello produttivo, favorendo la nascita di nuove sinergie e contribuendo allo sviluppo del settore delle biotecnologie microalgali nel nostro Paese.

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