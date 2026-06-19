Avvistamento nella notte dietro all’area commerciale: potrebbe essere un lupo

La presenza di branchi di lupi nel territorio provinciale cremonese non è ormai un mistero, ma le fotografie arrivate in redazione nella notte aggiungono un importante tassello: un nuovo avvistamento nella notte, dietro ad una zona commerciale alle porte di Cremona.

L’animale si aggirava da solo e indisturbato, forse sentendosi sicuro a causa del silenzio della notte fonda. Pochi scatti che però, sottoposti ad un veterinario, lasciano pochi dubbi: “Il lupo ha la coda dritta o bassa, proprio come in queste foto, mentre nei cani è più a ricciolo o all’insù. Rispetto ai cani, hanno inoltre un collo più grande e una testa più piccola”.

Nessun allarmismo ma tanta curiosità, per una presenza che ormai è tornata a radicarsi anche in Pianura Padana. “Sono animali molto elusivi e hanno paura dell’uomo, è una questione di evoluzione: tutti quelli che erano più confidenti storicamente non sono sopravvissuti e non si sono riprodotti, mentre quelli che avevano più timore hanno potuto riprodursi e dare figli e generazioni con lo stesso temperamento”.

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