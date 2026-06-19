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Edison accelera sugli investimenti in sostenibilità e rinnovabili

ROMA (ITALPRESS) – Edison avanza nel percorso di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, asse strategico del proprio sviluppo e leva concreta di competitività. Un progresso reso possibile dagli investimenti realizzati dal Gruppo nel 2025 allineati per l’86% agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con un incremento di quasi il 20% rispetto al 2024. Nel 2025 Edison ha effettuato acquisti per 1,2 miliardi di euro destinati per il 97% a imprese basate in Italia attivando oltre 4.000 fornitori. Nel servizio interviste a Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, Barbara Terenghi, Chief Sustainability Officer di Edison, e Ronan Lory, Chief Financial Officer di Edison.

mec/sat/gtr

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