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Frazier (Onu) “Governi i principali responsabili dei crimini contro i bambini”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è un dato che emerge con forza dal nuovo rapporto delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati: per la prima volta da quando l’ONU ha iniziato a monitorare sistematicamente queste violazioni, sono le forze governative – e non i gruppi armati non statali – a risultare i principali responsabili degli abusi contro i minori. Ne parla in un’intervista all’Italpress la Rappresentante Speciale Onu Vanessa Frazier.

xo9/sat/gsl
(video di Stefano Vaccara)

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