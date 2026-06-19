Lamentano un’aggressione, ma in realtà era stata una rissa: sette persone nei guai

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri della Sezione Operativa di Cremona hanno denunciato per rissa aggravata sette persone, uomini di età compresa tra i 24 e i 47 anni.

La denuncia è la conseguenza di un intervento in forze effettuato da diverse pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Cremona la sera di domenica 7 giugno scorso, verso le 21.00, in via Fabio Filzi.

Le pattuglie erano state inviate presso un locale pubblico dove avevano trovato due uomini che presentavano lesioni al volto e alle braccia. Erano quindi stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, con una prognosi di diversi giorni.

I due hanno raccontato di essere stati avvicinati da un gruppo di uomini che, senza un apparente motivo, li avrebbero aggrediti con calci, pugni e oggetti contundenti. Sul posto i Carabinieri avevano trovato una livella spezzata, posta sotto sequestro.

La successiva ricostruzione, resa possibile grazie alle immagini delle telecamere pubbliche e private presenti in zona, ha permesso di capire che non era stata un’aggressione, ma una rissa.

Tutto sarebbe nato in quanto i sette uomini, divisi in due gruppi, erano seduti in due tavoli vicini del locale. Poco prima delle 21.00, per futili motivi, sarebbero volati insulti di vario genere, poi uno dei coinvolti si sarebbe diretto nella sua auto e avrebbe preso la livella, tentando di colpire gli avversari senza riuscirci.

Da quel momento tutti e sette erano passati alle vie di fatto e la situazione era in breve tempo degenerata, provocando una rissa, con calci e pugni in mezzo alla strada. La livella era stata presa da uno degli avversari che l’aveva utilizzata per colpire quelli dell’altro gruppo provocando a uno di loro delle lesioni al volto.

Due persone erano poi state accompagnate al pronto soccorso mentre gli altri uomini convolti erano scappati prima dell’arrivo dei Carabinieri.

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