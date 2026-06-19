Maturità, il giorno della seconda prova scritta: la più temuta

Dopo il primo “assaggio” di giovedì con il tema di italiano, la maturità prosegue con la seconda prova scritta, differente per ogni indirizzo di studio.

Alle 8:30 precise è scattata l’apertura del plico telematico tramite la “chiave elettronica” inviata dal Ministero. Subito dopo la consegna delle tracce, i candidati si sono messi al lavoro per quella che, storicamente, è considerata la prova più ostica e temuta dell’intero esame.

Partendo dai licei, al Classico i maturandi possono tirare un sospiro di sollievo: evitata la temutissima versione di Tacito — da molti considerata una vera e propria “bestia nera” per la sua complessità —, al suo posto è uscito un brano tratto dall‘Institutio oratoria di Marco Fabio Quintiliano.

“Si tratta di un autore che si affronta abitualmente durante l’ultimo anno — spiega il professor Giazzi, docente del Liceo Manin di Cremona —. In questa versione si alternano passaggi lineari ad altri più complessi, ma nel complesso la struttura sintattica è ben articolata”.

Al Linguistico gli studenti si stanno misurando con la prova di inglese, mentre allo Scientifico il compito prevede lo studio di una funzione e la scelta di 4 quesiti su 8 di matematica.

Tra gli spunti di partenza delle tracce figurano lo sport e i giochi, l’andamento del livello delle acque del lago di Bracciano e una celebre frase di Albert Einstein.

Passando agli istituti tecnici e professionali, l’indirizzo Economico (Ragioneria), in tutte le sue articolazioni (Afm, Rim e Sia), è alle prese con partita doppia e bilancio d’esercizio, mentre all’Agrario la prova si concentra sulle produzioni vegetali.

Nel territorio sono oltre 2.700 i candidati all’opera. La seconda prova assegna un massimo di 20 punti e il tempo a disposizione è di sei ore (salvo eccezioni specifiche previste per particolari corsi di studio).

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