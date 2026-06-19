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Cronaca

Minacce e lesioni al supermercato, imputato irreperibile: processo sospeso fino al 2035

di Sara Pizzorni

Aveva creato scompiglio al Carrefour di via San Tomaso. Vane le ricerche di un 22enne egiziano. Il suo nominativo resterà in banca dati ancora per nove anni

Il supermercato Carrefour
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Il 22 novembre del 2023, un 22enne egiziano, ubriaco, aveva creato scompiglio al supermercato Carrefour di via San Tomaso. E’ a processo per minacce a una dipendente e per lesioni a un carabiniere fuori servizio che era intervenuto in soccorso della donna. Il militare era stato afferrato per il bavero e colpito con testate e pugni al volto.

L’imputato, però, è irreperibile, e non risulta essere a conoscenza del procedimento a suo carico. Il giudice ha quindi sospeso il processo e rimandato a casa sia la dipendente che il carabiniere, le due vittime che oggi avrebbero dovuto testimoniare, ripercorrendo i fatti.

Il nominativo dell’imputato, assistito dall’avvocato Raffaella Parisi (sostituita dal collega Gianluca Pasquali) resterà nella banca dati fino al 22 novembre del 2035. Se in questo arco di tempo il 22enne sarà rintracciato, il procedimento riprenderà.

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