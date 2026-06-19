“Palestina Anima Mundi”: presentazione del nuovo libro di Francesca Albanese

Si terrà venerdì 19 giugno, alle ore 20.30, l’evento intitolato Palestina Anima Mundi. L’appuntamento cremonese è fissato presso la Sala Zanoni, situata in Via del Vecchio Passeggio 1 a Cremona.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un evento di portata più ampia: l’incontro sarà infatti trasmesso in diretta streaming in più di 100 piazze e presìdi. Al centro della serata ci sarà la presentazione del nuovo libro di Francesca Albanese, intitolato La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, opera edita da Rizzoli che recita nel sottotitolo “Un manifesto di resistenza e libertà”. Per l’occasione, l’autrice dialogherà direttamente con il giornalista Matteo Meloni.

Francesca Albanese, durante il suo intervento, avrà davanti a sé gruppi piccoli e grandi i quali, grazie a questa occasione, si sono messi in rete. “Tutte queste realtà in città piccole o grandi, in piccoli paesi, in montagna, al mare e in riva a un lago ora sanno di non essere sole” commentano gli organizzatori. “Lo si immaginava già, ma ora sappiamo che siamo tanti e tante a manifestare per Gaza. Saremo più forti di prima. Spingeremo insieme per mandare a casa i soldati israeliani e aprire le carceri che traboccano di prigionieri politici”.

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