Scuola e Volontariato a Cremona: oltre 500 studenti protagonisti di cittadinanza attiva

Con ben 28 proposte progettuali, capaci di mobilitare centinaia di studenti, si è concluso l’anno scolastico 2025/2026 per i percorsi dedicati alla solidarietà e al volontariato promossi da Csv Lombardia Sud Ets (Centro di Servizio per il Volontariato) negli istituti scolastici di Cremona. Dedicati a temi come la consapevolezza civica, l’intercultura e la coesione sociale, i percorsi sono stati resi possibili grazie a un’articolata rete che ha visto la collaborazione di 25 enti del Terzo Settore e del Comune di Cremona.

Le iniziative hanno affrontato tematiche cruciali: dalla giustizia riparativa al contrasto delle dipendenze, fino all’educazione alla pace globale e all’integrazione dei migranti. I giovani cittadini cremonesi non sono stati semplici spettatori, ma veri e proprio protagonisti di laboratori, incontri con testimoni e viaggi formativi.

Integrazione ed Europa al liceo Anguissola

Tra le esperienze di spicco figurano i due progetti che hanno coinvolto direttamente le classi del liceo Anguissola: Tracce Migranti: il viaggio della 4BES tra consapevolezza e integrazione è stato un percorso intensivo volto a smontare stereotipi e pregiudizi sul fenomeno migratorio. Gli studenti hanno approfondito la conoscenza del sistema di accoglienza locale e delle storie di vita dei migranti sul territorio. Un’esperienza sul campo che ha trasformato la teoria in empatia.

Next Stop: Mondo – Un viaggio tra intercultura, volontariato europeo e cittadinanza attiva è stata invece una iniziativa incentrata sull’apertura internazionale e sulle opportunità offerte ai giovani dall’Unione Europea. Attraverso lo stimolo dell’intercultura e del volontariato transnazionale, la classe 4AES ha esplorato le strade della cittadinanza attiva, scoprendo come l’impegno solidale superi i confini nazionali.

L’azione del CSV e degli enti partner si è ramificata in molti altri istituti storici della città, come documentato nelle progettualità concluse.

Il progetto sperimentale Prove di Volo (I.I.S. “Janello Torriani”) ha avvicinato gli studenti al Terzo Settore e al volontariato come forma di cittadinanza attiva. Svoltosi tra febbraio e maggio, il percorso ha previsto quiz attitudinali, incontri diretti e testimonianze con 20 associazioni locali (ABIO Cremona, Coop. Soc. onlus Agropolis, – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Cremona, Anffas Cremona aps, Auser, Avis Comunale di Cremona odv, Avulss Cremona odv, Cai Cremona, Ccsvi Cremona, Cremona Pride, Drum Bun, Fondazione Dopo di Noi: Insieme, Gruppo Articolo 32, Legambiente circolo Vedo Verde Cremona, Milk Ets, Qu.Em Quintelemento, Società San Vincenzo de’ Paoli, Socrem – Società per la cremazione di Cremona, Tutori Volontari Minori Stranieri Non Accompagnati, Uici Cremona (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti).

L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo, ha gettato le basi per future collaborazioni continuative, tirocini formativi e percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (Fsl).

Giustizia di comunità e giustizia riparativa (I.I.S. “Arcangelo Ghisleri”) è stato un cammino di riflessione sulla legalità e sul riscatto sociale che ha visto la partecipazione di oltre 50 studenti. Sviluppato in collaborazione con la Società Cooperativa Social Cosper e la Nazareth coop. Soc., il progetto ha offerto momenti di altissimo valore emotivo, tra cui l’incontro con i testimoni Giorgio Bazzega e Grazia Grena, e un confronto diretto con un agente di rete della casa circondariale e un ex detenuto.

Educare alla Pace: analizzare la guerra, costruire alternative non violente (I.C. Cremona Due – Scuola “Virgilio” e Liceo “Anguissola”) è stato un ciclo di incontri che ha unito scuole medie (250 studenti della Virgilio) e superiori (50 studenti dell’Anguissola), insieme ai docenti. Sostenuto da una fitta rete di sigle (Pax Christi, Amici di Emmaus ODV, Amnesty, Emergency, Tavola della Pace Cremona e Oglio Po, Comunità Laudato Si), il percorso ha fornito ai ragazzi strumenti critici per analizzare i conflitti geopolitici attuali e promuovere la cultura della non violenza.

Con Genzerfumo (I.I.S. “A. Stradivari”) 51 studenti dell’istituto ad indirizzo musicale e liutario sono stati coinvolti in un mirato percorso di informazione e prevenzione contro i danni del tabacco e del fumo, gestito sul piano scientifico e formativo dall’esperienza dell’Associazione Provinciale Lilt Cremona Aps.

Infine, Cremona Urban Bees – Ama le api e faglielo capire (Scuola Primaria “S.Ambrogio” Infanzia Boschetto) ha coinvolto più di 100 alunni grazie all’associazione Città Rurale.

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