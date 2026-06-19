Sospiro piange il “direttore”: Riccardo Michelazzi scomparso dopo un malore improvviso
Già consigliere e assessore a Vescovato era alla guida della filiale locale della banca BPM
Qualche piccola rosa rossa, attaccata alla vetrina con dello scotch.
Un gesto semplice ma dal grande valore tangibile, per ringraziare una persona scomparsa troppo presto.
Riccardo Michelazzi venuto a mancare nella giornata di oggi, era un uomo conosciuto e stimato.
Sposato e padre di due figlie, in passato aveva ricoperto i ruoli di assessore e consigliere comunale a Vescovato. Da diversi anni guidava inoltre la filiale del Banco BPM di Sospiro come direttore.
Proprio qui ha avuto modo di incontrare e sostenere numerosi cittadini, che oggi lo piangono e lo ricordano con profondo affetto.
“Riccardo era una persona molto conosciuta e apprezzata a Sospiro — racconta il sindaco Fausto Ghisolfi —. Ha svolto il suo lavoro sul nostro territorio con grande professionalità e competenza, distinguendosi per una gentilezza, disponibilità e affidabilità che hanno favorito rapporti umani intensi. La notizia della sua scomparsa ha suscitato stupore, sgomento e profonda amarezza per la perdita di una bellissima persona“.
Michelazzi è stato strappato alla vita da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, consumandosi nel giro di pochi giorni. Ora rimangono il silenzio, i ricordi della comunità e quelle piccole rose rosse sul vetro della filiale.