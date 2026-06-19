Tentativi di furti e rapina impropria in supermercati, due uomini nei guai

Individuati e denunciati i responsabili di un tentato furto e di una rapina impropria messi a segno ieri ai danni di due esercizi commerciali di Cremona e di Crema: si tratta di un 40enne rumeno e di un 30enne marocchino. A consentire di dare un nome e un volto ai responsabili è stato il tempestivo intervento delle Volanti della Questura e del Commissariato di Crema.

In particolare, a Cremona il 40enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato inchiodato dopo aver tentato un furto in un supermercato cittadino. L’uomo aveva cercato di sottrarre generi alimentari, ma è stato prima intercettato dalla vigilanza privata, e poi bloccato dagli agenti che hanno recuperato la refurtiva restituendola al titolare dell’esercizio commerciale. Nei confronti del 40enne è scattato anche il “Foglio di Via” da Cremona per 4 anni, provvedimento emesso dal questore di Cremona.

Il secondo episodio si è verificato invece a Crema, dove il 30enne, anch’egli con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, ha tentato il colpo in un grande supermercato. L’uomo, senza fissa dimora, ha nascosto nel proprio zaino della merce, ma è stato sorpreso dalla vigilanza privata. E’ quindi scappato, spintonando i vigilanti. Gli agenti del Commissariato di Crema, una volta visionate le immagini dell’impianto di videosorveglianza, hanno rintracciato l’autore del colpo nei pressi della stazione ferroviaria di Crema. Si stava allontanando dalla città.

Il 30enne è stato quindi bloccato e denunciato per rapina impropria e nei suoi confronti sono state adottate le misure di prevenzione dell’”Avviso Orale” e del “Foglio di Via” del questore di Cremona.

L’attività si inserisce nel contesto più generale del costante controllo della polizia delle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali per contrastare i reati predatori e garantire una pronta e immediata risposta alle esigenze di sicurezza dei titolari dei negozi.

© Riproduzione riservata