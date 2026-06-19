ZTL, via alla rimodulazione delle tariffe: più sicurezza e nuove regole per l’accesso al centro

Il Comune di Cremona si prepara a rivedere il sistema delle tariffe per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato e alle aree pedonali. La proposta di delibera, che sarà presentata lunedì prossimo 22 giugno nella Commissione comunale Ambiente, verde e benessere animale e poi in Consiglio Comunale, aggiorna un impianto fermo al 2016 con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile la gestione della mobilità nel centro storico.

“Non si tratta di una rivoluzione, ma di un intervento mirato – come spiegato dall’assessore alla mobilità Luca Zanacchi – il provvedimento introduce nuove fasce tariffarie, stabilendo un minimo e un massimo entro cui la Giunta comunale definirà i costi reali per i diversi tipi di permesso. Un sistema più flessibile che consentirà di adattare le tariffe nel tempo senza dover modificare ogni volta l’intero impianto normativo”.

Tra le novità più significative c’è la revisione delle categorie di autorizzazione. Viene introdotto, ad esempio, un permesso specifico per i bus turistici, pensato per gestire in modo più preciso i flussi legati al turismo nel centro cittadino. Allo stesso tempo, vengono rivisti i permessi temporanei, con l’obiettivo di favorire una gestione più ordinata degli accessi occasionali.

Un cambio rilevante riguarda anche i veicoli a basse emissioni: spariscono infatti le agevolazioni tariffarie per auto elettriche e ibride. Una scelta motivata non tanto da ragioni ambientali, quanto da esigenze di sicurezza e gestione degli spazi. Secondo il Comune, infatti, anche i veicoli meno inquinanti occupano spazio e possono rappresentare un rischio nelle aree a forte presenza pedonale.

Resta invece confermata la gratuità per i permessi temporanei legati ad attività istituzionali, mentre per cittadini e operatori economici il sistema continuerà a prevedere titoli a pagamento, con possibili riduzioni in base al numero di autorizzazioni richieste. Tra le novità in arrivo anche un portale digitale per semplificare la richiesta dei permessi temporanei e migliorare i servizi per i cittadini.

“Vogliamo uscire con una nuova ordinanza, nuove tariffe e anche uno strumento tecnologico a disposizione della cittadinanza”, ha preannunciato l’assessore Zanacchi.

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