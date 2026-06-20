A “24minuti” Pietro Catzola, il cuoco dei Presidenti

Prima il lavoro sulle navi, poi per oltre 35 anni in cucina al Quirinale a preparare i piatti per cinque presidenti della Repubblica (Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella) prima della pensione, poco più di un mese fa. Ha cucinato per leader europei e sovrani, ma anche per artisti, sportivi. Ognuno con le sue esigenze, anche imposte dai protocolli e dagli accordi stabiliti dalle ambasciate quando si trattava di Capi di stato o di governo.

Questa sera (sabato), alle 19:30 a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta, tante curiosità e tanti aneddoti grazie a Pietro Catzola, il ‘cuoco dei Presidenti’.

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