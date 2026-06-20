Accendi il Buio: nuovo direttivo al servizio delle famiglie con autismo a Cremona

Venerdì 19 giugno si è tenuta l’assemblea dei soci di Accendi il Buio OdV per il rinnovo del Consiglio Direttivo, giunto al termine del proprio mandato.

Al termine delle votazioni è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione, che guiderà Accendi il Buio nei prossimi anni nel suo impegno a favore delle persone con autismo e delle loro famiglie sul territorio di Cremona e provincia.

L’Associazione, attraverso una nota ufficiale “desidera esprimere un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti – Simone Pegorini e Gian Mario Negroni – per l’impegno, la disponibilità e il tempo generosamente dedicati in questi anni alla crescita e alle attività di Accendi il Buio”.

Con rinnovato entusiasmo, Accendi il Buio prosegue il proprio percorso di sostegno, sensibilizzazione e inclusione, continuando a promuovere iniziative, progetti e occasioni di incontro per le persone con autismo e per le loro famiglie.

Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:

Roberta Canova – Presidente

Andrea Perota – Vice Presidente

Annalia Curati – Tesoriera

Bruno Filipazzi – Segretario

Ilaria Berzioli – Consigliera

Giorgia D’Acquisto – Consigliera

Ester Rizzo – Consigliera

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