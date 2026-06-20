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Cronaca

Cremona illumina il Palazzo Comunale di verde per la Giornata Mondiale della SLA

di Lorenzo Scaratti

Domani, in occasione della Giornata mondiale della SLA, Cremona illuminerà il suo Palazzo Comunale di verde per sensibilizzare sulla malattia e sui suoi bisogni

Palazzo del Comune
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In occasione della Giornata mondiale della SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), la sera di domenica, la facciata del Palazzo del Comune sarà illuminata di verde, colore internazionale della lotta contro questa patologia.

In questo modo il Comune di Cremona aderisce all’iniziativa promossa in tutto il paese per stimolare una riflessione collettiva sui bisogni assistenziali e di ricerca. Una testimonianza di tutela delle fragilità, un segnale tangibile di vicinanza a malati di SLA, che è una delle forme più severe di fragilità umana e sociale.

L’Amministrazione comunale testimonia così la propria vicinanza anche verso le famiglie che combattono quotidianamente contro questa complessa realtà, riaffermando il valore dell’inclusione e della solidarietà. La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una patologia neurodegenerativa progressiva e particolarmente invalidante che colpisce duramente non solo i pazienti, ma l’intero nucleo familiare che se ne prende cura.

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