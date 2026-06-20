Fari accesi sulle infiltrazioni mafiose: rafforzato il coordinamento interistituzionale

Prosegue l’attività del Gruppo Interforze Antimafia – G.I.A. della Prefettura di Cremona nella prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e produttivo della provincia. Giovedì 18 giugno si è svolta una riunione di coordinamento ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 2 ottobre 2023 e del Protocollo attuativo e operativo sottoscritto il 6 marzo 2025 presso la Prefettura di Brescia, tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia e i Prefetti delle province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.

L’incontro ha puntato a rafforzare la collaborazione istituzionale contro le infiltrazioni mafiose nell’economia locale, analizzando una serie di situazioni all’attenzione del Gruppo Interforze. Al tavolo erano presenti il Procuratore della Repubblica di Cremona Silvio Bonfigli, il Sostituto Procuratore Francesco Carlo Milanesi, il Coordinatore della DDA di Brescia Francesco Prete — delegato dal Procuratore di Brescia — oltre ai vertici delle Forze di Polizia provinciali e ai componenti del Gruppo Interforze della Prefettura di Cremona.

La riunione ha permesso di mettere in pratica quella sinergia operativa tra uffici amministrativi e giudiziari prevista dal DM del 2023: uno scambio strutturato di informazioni, nel pieno rispetto del segreto investigativo e delle prerogative di ciascuna istituzione.

“L’incontro odierno consolida una visione pienamente condivisa tra le Istituzioni competenti, tutte unite, pur nel rispetto delle reciproche competenze, nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Un’azione corale e coesa che rafforza l’efficacia dell’azione preventiva a tutela della legalità e dell’economia del territorio”, ha dichiarato il Prefetto Antonio Giannelli.

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