Il nuovo campetto “Roby Telli” brilla grazie alla street art

Sono stati inaugurati questo pomeriggio i due nuovi campi da basket del Campetto “Roberto Telli” in via dei Classici, protagonisti del progetto artistico “SAB Project – Cremona”. La novità è l’operazione di restyling artistico che ha ricoperto l’intera superficie (circa 1.245 mq) dei campi regolamentari con opere che parlano fra loro. Il Comune di Cremona, attraverso l’Ufficio Sport e l’assessore Luca Zanacchi, ha dialogato con i ragazzi e le ragazze dell’associazione “Gli Amici di Robi” e altri gruppi informali che vivono ogni giorno il Campetto “Roberto Telli” per avviare un percorso partecipativo che ha portato proprio alla realizzazione di due playground artisticamente notevoli per metterli a disposizione, ancora più belli, della comunità cestistica cremonese.

L’inaugurazione è avvenuta nel primo giorno dell’edizione 2026 del torneo di basket Classics’s Streetball Memorial Robi Telli, organizzato ogni anno dall’associazione “Gli Amici di Robi” e che si disputa proprio all’interno del Parco Iginio Sartori di via dei Classici. L’idea di riqualificare in questa modalità i due campi è frutto dell’iniziativa Street Art Ball (SAB) Project della cooperativa HG80 di Bergamo per unire sport, street art e inclusione sociale. I campi da basket e gli spazi urbani, grazie all’arte, rafforzano il proprio ruolo di aggregazione.

L’intervento è stato finanziato interamente dal Comune di Cremona e affidato alla cooperativa HG80. Questa operazione valorizza un impianto sportivo aperto al pubblico, che accoglie anche le attività di alcune squadre giovanili di basket della città, oltre a eventi sportivi. Nel 2023, con una deliberazione di Giunta, era stato approvato il progetto di riqualificazione dell’intero parco Iginio Sartori (un’area verde da oltre 20.000 mq) e tra gli interventi era previsto anche il rifacimento completo della superficie in calcestruzzo dei due campi di basket.

“Con l’inaugurazione di questi due nuovi campi da basket si completa un percorso di riqualificazione che abbiamo fortemente voluto per restituire alla città uno degli spazi sportivi e aggregativi più frequentati del quartiere – dichiara il Sindaco Andrea Virgilio -. Si tratta di un investimento che va oltre la semplice manutenzione, perché abbiamo rigenerato un luogo simbolo per tanti giovani, famiglie e appassionati di basket, trasformandolo in uno spazio ancora più bello e inclusivo. Questo risultato è stato possibile anche grazie a un percorso condiviso con Gli Amici di Robi e con i tanti ragazzi che vivono quotidianamente il Campetto Roberto Telli che con le loro idee e il loro coinvolgimento hanno contribuito a dare forma a un progetto capace di unire sport, arte e socialità. E questa nuova fase completa la valorizzazione dell’area e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel migliorare gli spazi pubblici dedicati allo sport e all’incontro. Perché un campo da basket non è soltanto un luogo dove giocare: è un punto di riferimento per la comunità, un luogo di crescita, relazioni e partecipazione”.

L’assessore allo Sport Luca Zanacchi aggiunge: “L’intervento finanziato dall’Amministrazione va nella direzione di valorizzare gli impianti sportivi a libera fruizione della città. Auspichiamo di poter intervenire in questo modo, molto gradito alle giovani generazioni, anche su altri campetti della città, come del resto è già avvenuto in passato nei quartieri Cambonino e Borgo Loreto”.

L’associazione “Gli Amici di Robi” commenta a margine dell’inaugurazione: “L’edizione 2026 assume un significato ancora più profondo grazie all’inaugurazione del nuovo Campetto Roberto Telli al Parco Sartori, uno spazio completamente riqualificato che rappresenta un investimento concreto sul futuro dello sport di quartiere e sulla possibilità per ragazze e ragazzi di avere un luogo in cui crescere, giocare e stare insieme. Un campo pieno di colori che torna a vivere e che, da oggi, sarà ancora più casa per tutti”.

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