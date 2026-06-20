Il ritmo di Cristiano Malgioglio e i Los Locos ai CremonaDue Live Beats

L’area esterna del Centro Commerciale CremonaDue a Gadesco Pieve Delmona si è trasformata in una discoteca a cielo aperto venerdì sera con l’ultimo appuntamento del festival estivo LiveBeats, una serata indimenticabile con lo show di Cristiano Malgioglio preceduto da diversi ospiti.

Il via alle 19:30 con il dj set curato dall’emittente Radio Sound, poi sul palco è arrivata la travolgente energia dello storico gruppo Los Locos che ha fatto scatenare il pubblico con il sabor latino di pezzi quali Tic Tic Tac, Macarena e Mueve la colita ma anche hit del repertorio dance Anni Novanta.

Balli ritmati dunque che hanno scaldato i presenti, giovani e adulti e così pure bambini, accorsi numerosi da tutto il territorio lombardo e non solo cremonese, complice la gratuità dell’evento e la fama degli artisti – la scorsa settimana in scena c’era Elettra Lamborghini.

Stavolta il microfono è passato a Cristiano Malgioglio, che non ha deluso le aspettative: dopo qualche scatto con i fan, ha cantato Gelato al cioccolato, Fernando, Mi sono innamorato di tuo marito e altri successi. Non è mancato un tributo alla Tigre di Cremona, Mina, definita “la più grande di tutte”.

© Riproduzione riservata