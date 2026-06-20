Inclusione e cultura: Cremona presenta “Pierino al mercato di Luino” in Lingua dei Segni

Si è svolta nei giorni scorsi a Cremona la presentazione della traduzione in Lingua dei Segni Italiana LIS del libro “Pierino al mercato di Luino” di Piero Chiara (1913-1986), un progetto promosso e coordinato dalla Biblioteca Statale di Cremona e finanziato dal Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero del Ministero della Cultura.

Presenti all’evento Raffaella Barbierato, direttrice della Biblioteca Statale di Cremona, Nicole Vian, presidente dell’Associazione Guanti Rossi che ha curato la traduzione LIS, Pietro Celo dell’Università di Parma, Tiziana Zanetti, curatrice dell’Archivio Chiara, Francesca Boldrini studiosa di Piero Chiara, Salvatore Consolo dell’Associazione Amici di Piero Chiara APS, Chiara Giroldi e Mauro Dori dell’Associazione InclusiVA e Fabio Perrone del Rotary e-Club Homaranismo.

La presentazione dell’opera è stata l’occasione per compiere una riflessione sul ruolo della Lingua dei Segni Italiana LIS come strumento di inclusione e di condivisione della cultura, in grado di rendere più fruibile ad un pubblico sempre più ampio, pagine significative della letteratura italiana. Tra i temi affrontati nell’incontro anche il rapporto tra le lingue segnate, l’opera di traduzione e le nuove tecnologie che faciliteranno sempre più l’apprendimento della lettura a persone sorde dalla nascita, favorendo il processo di inclusione e divulgando la conoscenza del patrimonio culturale italiano anche all’estero.

Per quest’ultima attività di divulgazione del progetto della Biblioteca Statale di Cremona in tutti i Paesi del Mediterraneo ed in particolare dell’Africa, ci sarà il sostegno del Rotary e della FENCO (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia – Distretto Lombardia) e del CID (Centro Incontri Diplomatici) che faciliteranno i contatti non solo con gli Istituti di cultura ma anche con specifiche realtà culturali come le biblioteche o gli istituti di istruzione presenti nei Paesi del continente africano. L’evento è stato replicato a Luino a Palazzo Verbania, sancendo una bella collaborazione culturale in ricordo di Piero Chiara tra Cremona e Luino.

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