Lions Club Cremona Host guarda al futuro: nuovi soci e scambio di cariche

In una calda serata di giugno, i soci e i famigliari del Lions e del Leo Club Cremona Host, si sono riuniti per celebrare la fine dell’annata lionistica, procedere allo scambio delle cariche e annunciare l’ingresso di un nuovo socio

Il presidente uscente Squintani ha aperto la riunione: “Vorrei ringraziare tutti per essere riusciti a realizzare tutti i services individuati, finanziati e approvati nell’ambito delle tematiche istituzionali proposte dal Lions Clubs International.

Il nostro club, nei suoi 69 anni di storia, rivendica orgogliosamente di aver sempre perseguito queste finalità umanitarie, nel solco della volontà dei suoi fondatori, anche mediante la coesione solidale dei suoi soci e il loro rimboccarsi le maniche a favore degli altri. Concludo dicendo che la misura della grandezza di un club di servizio consiste nel saper leggere i tempi presenti per prepararne un futuro migliore”.

È poi intervenuta la vicepresidente Leo Bianca Ferrari: “Quest’anno abbiamo festeggiato il nostro 50°, un percorso intenso ricco di sfide e di grandi soddisfazioni. Con i nostri service abbiamo cercato di rispondere ai bisogni del territorio e di ottemperare al nostro motto We serve”

Un breve ma intenso momento è stato dedicato all’ingresso del nuovo socio Riccardo Chiarvetto accolto con un grande applauso da tutti i soci. La parola è poi passata al nuovo presidente Maria Luigia Bernuzzi: “Questa sera non sto semplicemente assumendo un incarico, sto tornando a casa, grazie anche a voi, che mi siete stati vicini con discrezione e affetto; una telefonata, un messaggio, un sorriso, un come stai, piccoli gesti che, nei momenti difficili, diventano enormi. E credo che il Lionismo trovi una delle sue espressioni più autentiche proprio nella capacità di essere vicini alle persone. Questa presidenza nasce da lì. Dalla consapevolezza che il benessere non è solo salute fisica: è dignità, ascolto, relazione. Per questo il filo conduttore del mio prossimo anno sarà il benessere della persona. Daremo il nostro supporto a realtà che ogni giorno trasformano la fragilità in speranza e accompagnamento”.

Infine, Mirella Marussich neogovernatore del distretto Lions 108 ib3 ha concluso: “Essere con voi questa sera è motivo di grande orgoglio e emozione, siete un club che ha saputo in questi 69 anni trasformare i valori Lions in azioni concrete. Celebriamo anche il futuro con l’ingresso di un giovane nuovo socio che è passato da leo e lions e che porterà entusiasmo, idee ed energia. Al Cremona Host va il mio grazie sincero per ciò che ha rappresentato e fatto in questi anni. Auguri e buon cammino verso nuovi traguardi”

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