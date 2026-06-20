Mutui, a Cremona richiesta media di 119mila euro: tra le più basse della Lombardia

Nei primi cinque mesi del 2026 la provincia di Cremona si è collocata tra le ultime della regione per importo medio richiesto nei mutui per l’acquisto della casa: 119.834 euro, seconda solo a Pavia (119.820 euro) che chiude la graduatoria lombarda per una manciata di euro.

Il dato emerge dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, che ha analizzato le domande di finanziamento raccolte in Lombardia tra gennaio e maggio 2026. A livello regionale la richiesta media si è attestata a poco più di 151.500 euro, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un valore medio degli immobili oggetto di mutuo pari a 226.448 euro. Cremona si ferma quindi ben al di sotto della media lombarda, a conferma di un mercato immobiliare locale strutturalmente più contenuto rispetto ai grandi centri urbani.

In testa alla classifica regionale si conferma Milano, dove l’importo medio richiesto ha raggiunto i 171.680 euro, seguita da Monza e Brianza (145.615 euro), Brescia (145.058 euro), Como (144.992 euro) e Sondrio (142.266 euro).

Sul fronte demografico, l’età media dei richiedenti in Lombardia è scesa da 39 anni e mezzo a 38 anni, segno di un accesso al credito sempre più anticipato. Cambia anche la propensione al rischio: se il tasso fisso resta la scelta prevalente, la quota di chi ha optato per un variabile o misto è balzata in un anno da meno dell’1% all’8,4% del totale — un segnale che riflette la convenienza attuale dei tassi variabili, disponibili online con TAN a partire dal 2,32% e una rata iniziale di 554 euro contro i 611 euro del miglior fisso.

Sullo sfondo, tuttavia, pesa la recente decisione della Banca Centrale Europea di alzare nuovamente i tassi, che potrebbe ridurre il divario tra fisso e variabile e raffreddare la domanda nei prossimi mesi — anche in una provincia come Cremona, dove la prudenza nei volumi richiesti sembra già essere la cifra dominante del mercato.

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