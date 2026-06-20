Ultime News

20 Giu 2026 Canottaggio, Giacomo Gentili premiato come “Atleta Cremonese nel Mondo”
20 Giu 2026 Mutui, a Cremona richiesta media di 119mila euro: tra le più basse della Lombardia
20 Giu 2026 Disc Jockey ’70: il tempio della musica cremonese compie 50 anni
20 Giu 2026 Lions Club Cremona Host guarda al futuro: nuovi soci e scambio di cariche
20 Giu 2026 Assalto notturno al Bancomat di Cicognolo, banda in fuga lascia gli attrezzi sul posto
Cronaca

Mutui, a Cremona richiesta media di 119mila euro: tra le più basse della Lombardia

Nei primi cinque mesi del 2026, Cremona si posiziona tra le ultime province lombarde per mutui, con una richiesta media ben al di sotto della media regionale

Fill-1

Nei primi cinque mesi del 2026 la provincia di Cremona si è collocata tra le ultime della regione per importo medio richiesto nei mutui per l’acquisto della casa: 119.834 euro, seconda solo a Pavia (119.820 euro) che chiude la graduatoria lombarda per una manciata di euro.

Il dato emerge dall’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, che ha analizzato le domande di finanziamento raccolte in Lombardia tra gennaio e maggio 2026. A livello regionale la richiesta media si è attestata a poco più di 151.500 euro, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un valore medio degli immobili oggetto di mutuo pari a 226.448 euro. Cremona si ferma quindi ben al di sotto della media lombarda, a conferma di un mercato immobiliare locale strutturalmente più contenuto rispetto ai grandi centri urbani.

In testa alla classifica regionale si conferma Milano, dove l’importo medio richiesto ha raggiunto i 171.680 euro, seguita da Monza e Brianza (145.615 euro), Brescia (145.058 euro), Como (144.992 euro) e Sondrio (142.266 euro).

Sul fronte demografico, l’età media dei richiedenti in Lombardia è scesa da 39 anni e mezzo a 38 anni, segno di un accesso al credito sempre più anticipato. Cambia anche la propensione al rischio: se il tasso fisso resta la scelta prevalente, la quota di chi ha optato per un variabile o misto è balzata in un anno da meno dell’1% all’8,4% del totale — un segnale che riflette la convenienza attuale dei tassi variabili, disponibili online con TAN a partire dal 2,32% e una rata iniziale di 554 euro contro i 611 euro del miglior fisso.

Sullo sfondo, tuttavia, pesa la recente decisione della Banca Centrale Europea di alzare nuovamente i tassi, che potrebbe ridurre il divario tra fisso e variabile e raffreddare la domanda nei prossimi mesi — anche in una provincia come Cremona, dove la prudenza nei volumi richiesti sembra già essere la cifra dominante del mercato.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...