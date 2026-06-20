Operazione anti-furti della Polizia di Stato: 5 arresti in provincia di Cremona

In 26 città del nord e del centro Italia, da inizio maggio si è svolta un’operazione ad alto impatto investigativo contro i reati predatori: furti, rapine e crimini contro il patrimonio. L’operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e degli altri uffici delle Questure.

L’attività ha rafforzato il controllo del territorio nelle aree più esposte, con particolare attenzione ai furti in abitazione e alle truffe ai danni di anziani. Il bilancio finale parla di 70 arresti — di cui 1 minorenne — e 264 denunce a piede libero, tra cui 25 minori. Tra il materiale sequestrato: 29 arnesi da scasso, 13.035 € in contanti, capi d’abbigliamento firmati, monili in oro e preziosi, e 2.000 pacchetti di sigarette per un valore di 10.000 €.

Sul fronte delle armi, sono state ritirate 19 armi da fuoco con relativo munizionamento, oltre a 11 armi bianche — coltelli, taglierini, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette — sequestrate soprattutto nell’ambito dei controlli sui giovani. Nel corso dell’operazione sono state identificate 27.638 persone, di cui 1.354 minorenni, con controlli concentrati nei quartieri a rischio e nelle vicinanze dei locali notturni.

A Cremona la Squadra Mobile della Questura ha operato in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e con il Reparto Prevenzione Crimine, portando all’arresto di 5 persone maggiorenni, ritenute responsabili di furto in abitazione con tecniche fraudolente, rapina aggravata in concorso ed estorsione aggravata in concorso. Altre 26 persone sono state denunciate a piede libero, tra cui 4 minori, per furto e ricettazione: gli episodi contestati riguardano 16 furti in esercizi commerciali del centro cittadino, 9 rapine e 1 furto in abitazione. Nel corso delle attività sono stati sequestrati anche uno spray al peperoncino, due telefoni cellulari, due pc e una chiavetta USB. Particolare attenzione è stata riservata al porto abusivo di armi bianche in ambito giovanile: sono stati ritirati 6 coltelli, di cui tre a serramanico e tre tascabili in metallo.