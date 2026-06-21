Ultime News

21 Giu 2026 Prevenzione, alla casa di Comunità di Cremona c’è la Capsula della salute
21 Giu 2026 Con il sorgere del sole, l’aria si riempie di musica: successo per il “Concerto all’alba”
21 Giu 2026 Cremo, telefono rovente per Botturi: colloqui coi giocatori e pressing dei procuratori
21 Giu 2026 Bookcrossing nei quartieri, si punta ad ampliare la rete in città
20 Giu 2026 Il metal invade Cremona con il festival “Luppolo in Rock” dal 17 al 19 luglio
Nazionali

Curacao fa festa ai Mondiali, il re e la regina ballano con la squadra

(Adnkronos) – Curacao pareggia 0-0 con l’Ecuador e conquista il primo storico punto ai Mondiali. Nelgi spogliatoi è festa grande tra canti e balli… con il re e la regina. L’exploit della selezione caraibica – che rappresenta un territorio autonomo del regno dei Paesi Bassi – viene celebrato da giocatori, staff e tifosi eccellenti. Nello spogliatoio si presentano Re Guglielmo Alessandro e la Regina Maxima dei Paesi Bassi. E il party inizia. 

 

Il video diffuso dal profilo ufficiale della Nazionale mostra i festeggiamenti. Re Guglielmo Alessandro stringe la mano del ct Dick Advocaat, si complimenta con lo staff tecnico e poi si lancia tra i giocatori. Inizia il ballo ‘reale’, a cui partecipa con entusiasmo anche la regina Maxima. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...