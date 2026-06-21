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MotoGp, Marquez trionfa in Repubblica Ceca: ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

(Adnkronos) –
Marc Marquez vince il Gran Premio di Repubblica Ceca di oggi, domenica 21 giugno, e fa 101 vittorie in carriera al termine di una gara impostata in maniera perfetta sul circuito di Brno. Lo spagnolo si tiene dietro a Bagnaia per la prima metà del Gp, poi supera il compagno di squadra della Ducati e vola verso il suo secondo successo consecutivo, dopo quello in Ungheria. Il torinese chiude terzo, passato nel finale anche da Ogura.
 

Quarto Di Giannantonio, poi Mir e Aldeguer. Martin, nono, guadagna 7 punti su Bezzecchi, che resta leader del Mondiale nonostante l’assenza di oggi per squalifica: il pilota dell’Aprilia comanda con 180 punti, contro i 172 dello spagnolo.  

Ecco l’ordine di arrivo del Gp della Repubblica Ceca di oggi, domenica 21 giugno:  

1. Marc Marquez (Ducati)
 

2. Ai Ogura (Aprilia) 

3. Francesco Bagnaia (Ducati)
 

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

5. Joan Mir (Honda) 

6. Fermin Aldeguer (Ducati) 

7. Raul Fernandez (Aprilia) 

8. Luca Marini (Honda) 

9. Jorge Martin (Aprilia) 

10. Enea Bastianini (KTM) 

11. Diogo Moreira (Honda) 

12. Brad Binder (KTM) 

13. Franco Morbidelli (Ducati) 

14. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

15. Maverick Vinales (KTM) 

16. Jack Miller (Yamaha) 

17. Cal Crutchlow (Honda) 

Rit. Pedro Acosta (KTM) 

Rit. Alex Rins (Yamaha) 

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gp di oggi:  

1 – Marco Bezzecchi (Aprilia) – 180 punti
 

2 – Jorge Martin (Aprilia) – 172 punti 

3 – Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 157 punti 

4 – Marc Marquez (Ducati) – 140 punti 

5 – Ai Ogura (Aprilia) – 134 punti 

6 – Pedro Acosta (KTM) – 132 punti 

7 – Francesco Bagnaia (Ducati) – 127 punti 

8 – Raul Fernandez (Aprilia) – 106 punti 

9 – Fermin Aldeguer (Ducati) – 76 punti 

10 – Alex Marquez (Ducati) – 67 punti 

11 – Luca Marini (Honda) – 65 punti 

12 – Enea Bastianini (KTM) – 57 punti 

13 – Brad Binder (KTM) – 53 punti 

14 – Franco Morbidelli (Ducati) – 43 punti 

15 – Fabio Quartararo (Yamaha) – 37 punti 

16 – Diogo Moreira (Honda) – 36 punti 

17 – Johann Zarco (Honda) – 34 punti 

18 – Joan Mir (Honda) – 15 punti 

19 – Alex Rins (Yamaha) – 12 punti 

20 – Jack Miller (Yamaha) – 11 punti 

21 – Toprak Razgatlioglu (Yamaha) – 11 punti 

22 – Iker Lecuona (Ducati) – 9 punti 

23 – Maverick Viñales (KTM) – 7 punti 

24 – Augusto Fernandez (Yamaha) – 4 punti 

25 – Jonas Folger (KTM) – 0 punti 

26 – Michele Pirro (Ducati) – 0 punti 

27 – Cal Crutchlow (Honda) – 0 punti 

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