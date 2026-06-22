Castelvetro, Festa di San Giovanni alla Scuola Materna Parrocchiale (e dal 1 luglio ecco il centro estivo)

Festa anche quest’anno alla San Giovanni in occasione della ricorrenza del Santo a cui è intitolata la Scuola. Con il coordinamento di Patrizia Beltrami e Carmela Patto, alcuni volontari interni e della Proloco che sostiene sempre le iniziative più importanti della scuola hanno organizzato un’apericena per le famiglie con un numero di presenze che tra genitori e bimbi è arrivato a 200 persone. Sabrina Botti che segue i bimbi nell’orario prolungato e le maestre Barbara Ragozzino, Danila Pezzoni, Marina Barbieri, Simona Bocciero e Giulia Merli hanno accolto bimbi e genitori all’interno dei giardini della scuola per l’occasione illuminati da file di luci che preparavano alla visione delle stelle comparse sopra di loro all’imbrunire.

Don Massimiliano, gestore della scuola, ha voluto presenziare per salutare i presenti. L’apericena è finita con gli immancabili dolci preparati dal cuoco Gabriele Villa. Poi in un’atmosfera piena di gioia, con i bimbi che hanno continuato a giocare insieme come durante tutto l’anno, sono arrivate le stelle vere.

Commenta il Presidente Pier Luigi Bricchi: “E’ stata una bellissima festa di San Giovanni, ormai da anni la scuola si contraddistingue per creare questi momenti di comunità dove con il giusto divertimento si esprimono l’affetto e il profondo legame tra tutte le componenti della scuola. Un grazie di cuore ai genitori che hanno partecipato, ai volontari, alla Proloco, alle maestre e a tutto il personale che ha reso possibile vivere insieme un’altra serata speciale. Ma la scuola non si ferma: martedì 30 giugno si chiude l’anno scolastico e mercoledì 01 luglio parte subito il Centro Estivo riservato prioritariamente ai bimbi frequentanti. Anche quest’anno un successo con adesioni così alte che abbiamo dovuto mantenere il numero del personale addetto coadiuvato da tanti volontari giovanissimi che regalano il loro tempo alle nostre attività dimostrando un amore verso la scuola in continua crescita.

© Riproduzione riservata