Distretto Lions 108IB3, passaggio di consegne: Marussich subentra a Rocchetti

Passaggio di consegne ufficiale ai vertici del Distretto Lions 108IB3: a Roberto Rocchetti succede Mirella Marussich cremonese, espressione del Lions Club Cremona Duomo, che guiderà il Distretto per l’anno sociale 2026/2027.

Il Motto: “Sognare con coraggio, servire col cuore”. Un manifesto d’azione dinamico che unisce la visione pragmatica all’entusiasmo. I simboli grafici del mandato celebrano la terra di Cremona: il Duomo stilizzato: Simbolo di fondamenta solide e valori immutabili; il Violino: Emblema di armonia, passione e di una voce che sa parlare al mondo.

La visione per il prossimo anno si articola su cinque pilastri strategici, come spiegato dalla stessa Marussich nel giorno dell insediamento. Centralità dei Club: un Distretto più vicino alle persone, unito nella diversità e aperto al dialogo con le istituzioni. Service d’impatto e Comunicazione: Interventi concreti su salute, ambiente e inclusione. Con un imperativo: raccontare il bene fatto affinché diventi esempio. Spazio a Leo e Donne: valorizzazione dei giovani Leo (presente e futuro dell’associazione) e della leadership femminile. Formazione: percorsi moderni per far crescere competenze e leadership diffusa tra i soci. Crescita e Lcif: focus sull’obiettivo internazionale Mission 1.5 per accogliere nuove energie e costante supporto alla Fondazione Lcif.

Un ringraziamento speciale è andato al Governatore uscente Roberto Rocchetti per la sua guida esemplare. “Vorrei un anno forte nei valori e vivo nelle emozioni”, ha concluso Mirella Marussich, pronta a camminare accanto ai soci per il bene delle comunità. Durante la cerimonia c’è stato un momento in cui il past governatore ha premiato tutta la sua squadra.

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