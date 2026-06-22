Settima edizione della “VismaRun”: appuntamento a San Bassano venerdì 26 giugno

Venerdì 26 giugno a San Bassano torna la VismaRun: la settima edizione dell’evento ludico-motorio non competitivo promosso da U.S. Libertas A.S.D. Runners in collaborazione con la Fondazione Vismara – De Petri ETS.

La Fondazione invita dipendenti, collaboratori, amici e parenti degli ospiti delle sue strutture a partecipare all’iniziativa che aderisce al programma WHP (Workplace Health Promotion) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che promuove stili di vita sani per prevenire malattie croniche e migliorare il benessere anche nei luoghi di lavoro, perché la salute si mantiene anche con piccoli gesti quotidiani che permettono a chiunque di combattere la sedentarietà e di riacquistare la forma fisica, attraverso maggiore elasticità e dinamicità.

L’appuntamento è alle 18:30 al Centro sportivo di via Nonzola, trasformato in punto di ritrovo, partenza e arrivo, grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale e della Sezione AVIS di San Bassano.

La VismaRun è parte del calendario del Comitato territoriale FIASP Cremona ed è valida per il concorso internazionale IVV. La quota di iscrizione è di 3€ per i soci FIASP e di 4€ per chi non è iscritto alla Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti Aps-Ets. Iscrizioni prima della partenza.

La corsa è aperta alle persone di tutte le età, anche a chi vuole divertirsi e passare una serata all’aperto camminando o correndo in compagnia di amici e familiari, scegliendo tra due percorsi di 5 e 9 km tra sterrato e asfalto. Gli organizzatori hanno previsto punti di ristoro per idratarsi e tornare a correre in sicurezza.

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