Festa del Volontariato 2026, aperte le iscrizioni. Il 30 giugno incontro laboratoriale

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Festa del Volontariato di Cremona, in programma domenica 27 settembre 2026. Le associazioni interessate a partecipare hanno tempo fino a domenica 5 luglio 2026 per presentare la domanda.

Sono già disponibili il regolamento e la lettera d’invito, che illustrano nel dettaglio le modalità di partecipazione. Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma online di lombardiasud.mycsv.it, lo stesso strumento già utilizzato da molte associazioni per accedere ai servizi del CSV e già impiegato per l’edizione 2025 della manifestazione. In caso di difficoltà nella procedura, è possibile scrivere a festavolontariatocremona@gmail.com per ricevere supporto diretto dallo staff organizzativo.

Oltre alle iscrizioni, gli organizzatori hanno lanciato un secondo appuntamento importante per tutte le realtà del territorio: un incontro laboratoriale rivolto ai referenti delle organizzazioni, in programma martedì 30 giugno alle 17.30 nella Sala Zanoni, in via del Vecchio Passeggio 1 a Cremona.

L’incontro sarà un momento di confronto sulle progettualità attive nel territorio, pensato per raccogliere contenuti e spunti utili in vista dell’evento in piazza di settembre. Un’occasione per le associazioni di condividere esperienze e idee prima dell’appuntamento clou della manifestazione.

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