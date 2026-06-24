Portesani respinge le accuse: “Non ho mai attaccato la Polizia Locale”

Alessandro Portesani, capogruppo della Lista Civica ‘Novità a Cremona’, respinge con decisione il tentativo di trasformare il dibattito sulla sicurezza in un presunto attacco alla Polizia Locale dopo le parole di Cinzia Marenzi, consigliera comunale e presidente della Commissione Sicurezza, e di segretario cittadino del Partito Democratico Roberto Galletti.

“Cinzia Marenzi e Roberto Galletti suscitano quasi tenerezza, spiega Portesani, quando mi accusano di attaccare la polizia locale per i gravi fatti di disordine pubblico che continuano ad accadere in città. Primo perché hanno travisato totalmente le dichiarazioni: nessuno ha mai attacco la polizia locale. Basta leggere attentamente. Secondo perché si sono espressi nel momento stesso in cui molti cittadini del centro storico si stanno mobilitando per chiedere un presidio di polizia nei punti nevralgici della città e Confcommercio denuncia il totale stato di insicurezza ovvero le stesse richieste e denunce che erano contenute nelle mie dichiarazioni. Questo a dimostrazione di come questo centrosinistra sia totalmente slegato dalla realtà che vivono i singoli cittadini e le categorie economiche. Tempi e modi totalmente sbagliati di comunicare, come accade oramai quotidianamente a questa amministrazione. Un perpetuo autogoal”.

“Non ho mai attaccato la Polizia Locale”, prosegue Portesani. “Ritengo che servano più agenti, più risorse tecniche, maggiore presenza sul territorio e un impiego sempre più orientato alla prevenzione e alla deterrenza dei fenomeni violenti. Chi rispetta davvero il lavoro degli agenti non si limita alla retorica della solidarietà, ma chiede che vengano messi nelle condizioni migliori per operare. Per questo continuiamo a chiedere investimenti e un rafforzamento del presidio del territorio”.

“Lascio a Galletti le consuete polemiche contro il Governo utilizzate per autoassolvere la sinistra che governa Cremona. Da consigliere comunale mi interessa esclusivamente la sicurezza dei cittadini cremonesi. Il Comune dispone di strumenti concreti: illuminazione, presidio degli spazi pubblici, politiche di prevenzione, coordinamento con le forze dell’ordine e supporto alla Polizia Locale. È su questi strumenti che i cittadini chiedono risultati”.

“Inutile che il centrosinistra dica che non ci sono risorse perché i bilanci comunali non sono eventi naturali. Sono scelte politiche. E quelle fatte da questa Giunta sono sbagliate. Non lo dice Portesani, ma tutti coloro, operatori economici e semplici cittadini che, guarda caso, esprimono le stesse valutazioni di Portesani”, conclude il capogruppo della Lista Civica.

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