Lucrezia Marchesi nuovo avvocato del Foro cremonese

Davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presieduto da Alessio Romanelli ha prestato giuramento per l’iscrizione all’Albo l’avvocato Lucrezia Marchesi, che così continua la tradizione materna (la sua mamma è l’avvocato Edoarda Benelli). Marchesi ha svolto la pratica con l’avvocato Bernadette Vavassori. Dal Consiglio congratulazioni, applausi e classica foto ricordo sullo scalone di palazzo di giustizia.

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