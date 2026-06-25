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Cronaca

Lucrezia Marchesi nuovo avvocato del Foro cremonese

di Sara Pizzorni

Il giuramento è avvenuto davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cremona

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati con la nuova collega
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Davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presieduto da Alessio Romanelli ha prestato giuramento per l’iscrizione all’Albo l’avvocato Lucrezia Marchesi, che così continua la tradizione materna (la sua mamma è l’avvocato Edoarda Benelli). Marchesi ha svolto la pratica con l’avvocato Bernadette Vavassori. Dal Consiglio congratulazioni, applausi e classica foto ricordo sullo scalone di palazzo di giustizia.

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