Borsa di studio “Alessandro Bernuzzi” per professionisti della moda a Beatrice Huang

Beatrice Huang, diplomatasi nell’anno scolastico 2024/2025 all’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” di Cremona, è la vincitrice della borsa di studio “Geom. Alessandro Bernuzzi”. La cerimonia di consegna del riconoscimento al merito si è tenuta oggi nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Andrea Virgilio, la dirigente del Settore Politiche Educative Silvia Bardelli, la funzionaria del Settore Politiche Educative Eleonora Tassi, la professoressa Cristina Biondi, l’istitutrice del premio Maria Teresa Gusperti e la famiglia di Alessandro Bernuzzi.

Dopo il diploma Beatrice Huang, che alla cerimonia era accompagnata dalla madre, ha scelto di frequentare la Domus Academy di Milano dove sta proseguendo i propri studi nel settore moda. Nel ricevere la borsa di studio ha sottolineato che ha accolto il riconoscimento come una responsabilità per migliorarsi nel proprio percorso di crescita.

La borsa di studio è stata istituita con deliberazione del Consiglio comunale il 20 dicembre 2021, a seguito della richiesta di Maria Teresa Gusperti, in memoria del nipote Alessandro Bernuzzi – già dipendente comunale, scomparso prematuramente il 26 giugno 2019 – per premiare la studentessa o lo studente che abbia concluso con la migliore votazione il quinto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” di Cremona acquisendo il titolo di “Diploma in Produzioni Tessili – Sartoriali” (IPTS Produzioni industriali e artigianali – articolazione Artigianato, opzione: Produzioni tessili sartoriali – moda). Istituita per dieci anni a partire dal 2022, la borsa di studio prevede un premio di 1.500,00 euro per i primi cinque anni e di 1.700,00 euro per gli ulteriori cinque anni. Come stabilito, l’assegnazione avviene annualmente ed esclusivamente per merito.

«La passione che Beatrice ha dimostrato per il mondo della moda e la determinazione con cui sta costruendo il proprio percorso professionale sono un esempio concreto di come talento, impegno e costanza possano essere la strada per sostenere il merito e incoraggiare le nuove generazioni – dichiara a margine della cerimonia il Sindaco Andrea Virgilio -. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di poter accompagnare e valorizzare il percorso di giovani come lei, che rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità.

«Cremona può contare su un’offerta formativa di qualità e su ragazze e ragazzi che affrontano il futuro con entusiasmo, competenza e spirito di iniziativa. Investire sul loro talento significa investire sul futuro della nostra città, perché sono proprio i giovani, con le loro capacità e le loro aspirazioni, a costruire la Cremona di domani. A Beatrice rivolgo le più sincere congratulazioni e l’augurio che questo riconoscimento possa essere uno stimolo a proseguire con la stessa passione e determinazione il suo percorso di studio e di vita. Il mio ringraziamento alla signora Maria Teresa Gusperti e alla famiglia Bernuzzi, che con questo gesto di grande sensibilità hanno voluto trasformare il ricordo di Alessandro, con una borsa di studio a lui intitolata, in un’opportunità concreta per i nostri giovani».

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